Rali com sabor agridoce para Luís Miguel Rego

Luís Miguel Rego não está a ter um início de temporada auspicioso. Depois do abandono na prova de abertura do Campeonato dos Açores de Ralis (CAR), o piloto do Team Além Mar não foi além de um terceiro lugar no XXXII Além Mar Rali Ilha Azul, disputado no passado fim de semana no Faial.



Para o bicampeão dos Açores em título, “o rali não correu como esperávamos e foi preciso ir ultrapassando dificuldades logo desde o início”, explicou o piloto em nota de imprensa.



O nevoeiro num dos troços disputados na zona mais alta do Faial acabou por deitar por terra as ambições do piloto, que optou por amealhar o máximo possível de pontos em detrimento de lutar pelo primeiro lugar.



“Apesar de tudo, estivemos competitivos na maior parte do rali até que, numa zona de nevoeiro, tivemos uma pequena saída que nos fez perder tempo”, recordou o piloto.



Luís Miguel Rego enaltece a dedicação dos “técnicos da Rego Jr. Competições e da ARC Sport no trabalho desenvolvido ao longo da semana”, não esquecendo ainda o trabalho de Jorge Henriques, o seu navegador, pela “dedicação e o extremo profissionalismo” que mais uma vez o vimaranense demonstrou.



Agora, diz o micaelense, é tempo de voltar ao trabalho para “voltar a converter o carro para asfalto e preparar empenhadamente o Rali de Santa Maria”, terceira prova do CAR que se vai disputar a 13 e 14 de agosto.