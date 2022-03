Rafael Carvalho nomeado para os Azorean Business Awards

Rafael Carvalho tem um percurso pessoal e profissional ligado à Viola da Terra, desde muito novo. Começou a ensinar Viola da Terra aos 15 anos, na Ribeira Quente e continuou em várias escolas de violas.

Desde 2008 que leciona no Conservatório Regional de Ponta Delgada, como professor contratado.

Já editou três livros do “Método para Viola da Terra”, usado no Conservatório, e que tem ajudado músicos, em várias partes do mundo, a aprender o instrumento. De 2012 a 2021 já editou seis álbuns de Viola da Terra, a solo.

Tem organizado diversos eventos de promoção e divulgação da Viola da Terra, como o Encontro de Violas Açorianas, Festival Violas do Atlântico, A Viola Que Nos Toca, Orquestra de Violas da Terra, Encontro de Escolas de Violas da Ilha de São Miguel, Comemorações do Dia da Viola da Terra, entre muitos outros.

“Azorean Business Awards”

A iniciativa “Azorean Business Awards” (ABA) nasce da vontade de desenvolver um “evento com estratégias empresariais inovadoras em contexto local mas, com visão futura no alargamento dessas mesmas estratégias para um contexto participativo nacional ou até internacional, envolto numa correlação positiva entre convívio social com diversão e a responsabilidade social na recuperação económica dos Açores”, adianta nota.





A organização está a desenvolver um exclusivo e original prémio ABA, num total de cinco prémios, com as seguintes nomeações a saber: Prémio Revelação (melhor ideia/projeto); Prémio Reconhecimento (melhor associação); Prémio Cultura e Arte (música); Prémio Cultura e Arte (humor e criatividade), todos com três nomeados, e ainda o Prémio Empresa com carisma (homenagem, prémio decidido pela organização).





As votações estão a decorrer em www.abawards.pt.





A cerimónia de entrega dos prémios decorrerá a 11 de dezembro, na Quinta da Madeira Velha, na Povoação.