Rafael Carvalho apresenta novo CD na Ribeira Quente

Trata-se de um trabalho com influências de vários estilos musicais, que foram adaptados à Viola da Terra, e também de alguns originais.



“Cordas do Mundo é um sonho de muitos anos que só agora foi possível materializar. Uma viagem com a nossa Viola da Terra por várias regiões e sonoridades do mundo e que é o consolidar do trabalho que tenho apresentado ao longo de quase uma década. A Viola que tenta captar a essência da Guitarra Portuguesa, a singularidade da música do Norte da Europa ou a irreverência dos ritmos da América do Sul, afirmando, assim, o papel da Viola no Mundo”, explicou Rafael, citado em nota de imprensa.



Tanto Luís Xavier, responsável pela produção e edição do trabalho, como Rui Fravica, vereador do Pelouro da Cultura da Câmara da Povoação, e Ruben Melo, presidente da Junta de freguesia da Ribeira Quente, elogiaram as qualidades profissionais e humanas do músico e professor Rafael Carvalho, não esquecendo o amor que este tem ao seu Torrão Natal.

Rafael Carvalho tem um percurso pessoal e profissional ligado à Viola da Terra a partir dos 15 anos. Desde 2008 que leciona no Conservatório Regional de Ponta Delgada, como professor contratado. Já editou três livros do “Método para Viola da Terra”, usado no Conservatório, e que tem ajudado músicos em várias partes do mundo a aprender o instrumento.



De 2012 a 2021 já editou seis álbuns de Viola da Terra, a solo, no intuito de divulgar e promover o repertório tradicional da Viola, mas também introduzir música original para o repertório do instrumento. Ao longo do seu currículo soma, ainda, inúmeras colaborações musicais com vários artistas açorianos, e não só, em concertos, residências artísticas e edições.