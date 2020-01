Rådström faz a sua estreia no ERC no Azores Rallye

De acordo com um press release do ERC, o piloto de 24 anos vai integrar a equipa checa da Orsák Rallysport nos seis eventos do calendário do ERC3 Junior já a partir do mês de março, nos Açores.



Rådström, que nos últimos três anos disputou o JWRC onde obteve duas vitórias (no Rali da Suécia e no Vodafone Rally de Portugal, ambos em 2018) e sete lugares no pódio, vai competir ao volante de um Ford Fiesta R2T e, como objetivo prioritário nesta sua primeira incursão pelo Europeu de Ralis, está a conquista do título no ERC3 Junior. O compatriota Johan Johansson será o seu navegador.