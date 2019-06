"Queixa por difamação contra Santa Casa e provedor" é a manchete do Açoriano Oriental

A manchete do Açoriano Oriental destaca que a médica Margarida Moura, ex-coordenadora da Rede Regional dos Cuidados Continuados, apresentou uma denúncia no DIAP para que sejam investigados a Misericórdia de Ponta Delgada e o seu provedor.

"O rei do cliff diving voltou ao trono no ilhéu da Vila" é o título da manchete fotográfica. "30% dos cachalotes avistados vivem em São Miguel", "Pré-aviso de greve dos pilotos da Azores Airlines", "Marca Açores abrange mais de 190 empresas" e "Culto ao Santo Cristo e ao Espírito Santo motiva colóquio" são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.