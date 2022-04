Queixa à Justiça e processos disciplinares por suspeitas de vacinação indevida

Nesta edição, publica ainda uma entrevista com a presidente da Ordem dos Advogados nos Açores, onde esta lamenta o facto da construção do novo estabelecimento prisional de Ponta Delgada não ser uma prioridade para o Ministério da Justiça. O jornal noticia também que os Açores estão a reivindicar o aumento da quota de atum patudo; que a Ribeira Grande quer apoio do Governo para via litoral; e ainda que foi arquivada queixa contra presidente de associação de pescas.

O jogo de Portugal frente à Bélgica merece destaque fotográfico da primeira página, onde o Desporto avança que lei impede Ricardo Martins de jogar no CFA, e que o Marítimo lidera à condição a III Divisão Sul B.