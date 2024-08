Quatro países da UE vão reforçar combate ao incêndio perto de Atenas

"O mecanismo de proteção civil da UE foi ativado a pedido das autoridades gregas", declarou o porta-voz comunitário, Balazs Ujvari, em comunicado, acrescentando que estes quatro países vão enviar reforços.

A Grécia pediu ajuda a outros países europeus para combater o enorme incêndio que deflagrou no domingo nos arredores de Atenas e que já atingiu zonas do tecido urbano no norte da capital, enquanto continua a alastrar rapidamente e sem controlo.

"Foi feito um pedido ao Serviço de Proteção Civil da União Europeia para apoiar a Grécia com meios aéreos e terrestres para combater o incêndio", disse à agência EFE um porta-voz do corpo de bombeiros helénico.

Mais de 700 bombeiros, com 190 camiões, 17 aviões e 15 helicópteros-tanque, estão atualmente a operar na vasta área a norte e leste de Atenas devastada pelo incêndio, acrescentou.

Com uma frente de mais de 40 quilómetros, o incêndio já levou à retirada de dezenas de milhares de pessoas.

Segundo a mesma fonte da Comissão Europeia, foram mobilizados dois aviões Canadair de Itália, um helicóptero de França e duas equipas terrestres de combate a incêndios da República Checa e da Roménia.

"Estamos a acompanhar constantemente a evolução da situação e estamos prontos para prestar mais assistência", afirmou o porta-voz da Comissão Europeia Balazs Ujvari.

Até ao momento, 13 pessoas foram tratadas devido a problemas respiratórios menores, enquanto um bombeiro está hospitalizado "com queimaduras graves nos pés e nas mãos", segundo os bombeiros.

O incêndio, que começou no domingo perto da aldeia de Varnava, cerca de 40 quilómetros a norte de Atenas, propagou-se rapidamente para sul.

As autoridades ordenaram hoje a evacuação de cerca de 15 localidades a sul, leste e norte do Monte Penteli, que se juntam às mais de 15 localidades evacuadas no dia anterior.

No total, estima-se que mais de 40.000 pessoas tenham abandonado as suas casas, embora este número possa ser muito superior, uma vez que a zona alberga também muitas residências de verão de residentes em Atenas.

De acordo com a estação de rádio SKAI, durante a noite e esta manhã, equipas especiais da polícia grega resgataram cerca de 250 pessoas que estavam presas, na sua maioria nas suas casas, nas zonas afetadas.

Dezenas de casas foram queimadas e, na zona urbana de Ano Vrilisia, ouvem-se também explosões à medida que as chamas avançam através de armazéns e outras instalações.

Há relatos de cortes de energia em várias zonas do norte de Atenas, uma vez que a rede elétrica também foi danificada.

De acordo com a Agência Espacial Europeia (ESA), o fumo do incêndio na região da capital grega pode ser visto do espaço e percorreu cerca de 300 quilómetros a sul de Atenas até à ilha de Citera.