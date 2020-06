Velas, ilha de São Jorge

Quatro detidos por crime de tráfico e produção de estupefaciente

O Comando Regional dos Açores - Divisão Policial de Angra do Heroísmo, através de elementos da Esquadra de Velas, com a colaboração de elementos da Esquadra da Calheta, detiveram quatro homens, com idades entre os 34 e 45 anos, pela prática do crime de tráfico e produção de estupefaciente, vulgarmente denominado “Crystal Meth”.