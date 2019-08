Quatro carros alegóricos e 41 figurantes interpretam “As Lendas da Maresia”

Quatro carros alegóricos, 41 figurantes são as peças centrais do cortejo de abertura das Festas da Praia subordinado ao tema “As Lendas da Maresia”, que decorrerá sábado, dia 3 de agosto, a partir das 22 horas, na Praia da Vitória.

No próximo sábado, a partir das 22 horas, no percurso entre o Largo da Luz e a Av. Álvaro Martins Homem, vão passar quatro carros alegóricos que pretendem ilustrar “As Portas do Mar” da Praia da Vitória, os “Os Seres Marinhos” deste mar que nos banha e mergulhar na fantasia das “Lendas da Maresia”, com os carros “Diabretes do Mar” e “Sereia Encantada”.





“As lendas são narrativas fantasiosas, transmitidas pelos nossos antepassados, combinando relatos reais e históricos com o produto da nossa imaginação. Ora, as Lendas da Maresia foram a inspiração para estas festas e, assim, o cortejo de abertura vai revelar o mar como o ponto fulcral de tudo”, disse Madalena Pereira, citada em comunicado de imprensa, após uma visita ao recinto onde estão a ser executados os elementos alegóricos.





Por entre os carros, desfilarão um conjunto de figurantes (coreografados por Diana Fernandes, vestidos por Marta Meneses, orientados artisticamente por Rita Borges e Madalena Pereira) que realizarão quadros figurativos sobre o “Rei dos Mares”, as “Ilhas que Encantam”, “Gaivotas de Mar e Terra” e “Águas Vivas Graciosas”.





Sem desvendar muito do que se irá passar no sábado, Madalena Pereira explica que “o primeiro carro simboliza o mar da Praia, como porta de entrada e de saída de todos os que nos visitam, de todos os que embarcaram em busca de um futuro promissor e dos nossos jovens que, todos os anos, o ultrapassam para irem estudar”. No segundo carro, prossegue, “dar-se-á uma imagem do fundo dos mares dos Açores, onde abundam seres de cores garridas e formas exuberantes”.





Já o terceiro elemento a desfilar vai “retratar a Lenda dos Diabretes ou a Noite dos Carianos, lendas comuns a várias ilhas, principalmente Terceira e São Jorge”. Por fim, o último dos quatro carros alegóricos que compõem o Cortejo de Abertura das Festas Praia 2019, “revela um misto de seres que representam todas as lutas dolorosas, mas com final de reconhecimento pelo esforço de quem sempre travou forças com o mar”.





Carlos Armando Costa, vice-presidente as Câmara Municipal da Praia da Vitória e responsável pela Cooperativa Praia Cultural, entidade organizadora das festividades, destacou, no mesmo comunicado que “o extraordinário trabalho realizado pela equipa liderada por Madalena Pereira que, tal como esperado, quando a convidamos para desempenhar estas funções, vai garantir a todos os que assistirem, um cortejo que é imagem de marca das Festas, mas com muita renovação e inovação”.





No dia do desfile serão distribuídos pelos presentes nas ruas da cidade um desdobrável que explicará de forma concisa o que cada um dos elementos do desfile quer significar.