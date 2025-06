Presidente do parlamento no Dia da Região Autónoma da Madeira

Além de participar na sessão solene do Dia da Região Autónoma da Madeira, a 01 de julho (terça), Luís Garcia vai realizar no dia seguinte visitas institucionais e participa, através de meios telemáticos, nas reuniões do Comité Permanente e da Assembleia Plenária da Conferência das Assembleias Legislativas Regionais Europeias (CALRE), refere a nota de imprensa do parlamento açoriano.

De acordo com a nota da presidência da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, a participação do presidente do parlamento nestas iniciativas insere-se “no quadro do reforço das relações institucionais entre os parlamentos das duas regiões autónomas” e na “valorização do papel das instituições representativas da autonomia política e administrativa dos Açores e da Madeira”.