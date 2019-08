Quarta edição do Festival Cordas decorre de 11 a 15 de setembro

O concelho da Madalena na ilha do Pico recebe, entre os dias 11 e 15 de setembro, a quarta edição do Festival Cordas, numa organização da MiratecArts.

O evento contará com a exibição do filme "Onde Está Você, João Gilberto?", do realizador suíço George Gachot.







Os concertos decorrerão no Auditório da Madalena, de 11 a 14 de setembro, pelas 21h30, e o encerramento, que convida todos os tocadores de instrumentos de corda da ilha, que desejem participar a juntarem-se, no domingo, dia 15 de setembro, pelas 18 horas na MiratecArts Galeria Costa.





O programa do evento contará ainda com diversas visitas às escolas, recitais ao meio-dia no Museu do Vinho, programas acústicos ao final da tarde na Gruta das Torres, improvisação na Lagoa do Capitão, uma exposição na Atlântico Teahouse e programas surpresa em vários locais, incluindo na MiratecArts Galeria Costa.





O tocador, Rafael Carvalho, marcou presença, no Pico, no lançamento da quarta edição do festival. Na ocasião, referiu, citado em nota, que “o Festival Cordas promove o encontro da Viola da Terra com instrumentos de várias partes do mundo, internacionalizando-a, sem sair da ilha”.





Rafael Carvalho levou a cabo um momento musical no cenário natural do Santuário dos Dragoeiros no Museu do Vinho.