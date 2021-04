PSP levanta 11 autos por incumprimento do uso de máscara

A Polícia de Segurança Pública (PSP), através da Divisão Policial de Ponta Delgada, deteve 4 indivíduos, de ambos os géneros, com idades entre os 19 e 48 anos na sequência de um conjunto de ações que levou a efeito em São Miguel, tendo levantado 11 autos de contraordenação por incumprimento do uso de máscara obrigatório, na via pública.

Segundo o Comando Regional da PSP, dois indivíduos foram também detidos, pelos crimes de desobediência, por condução de veículo tendo o título de habilitação apreendido, e por condução de veículo sem habilitação legal para o efeito.

Outros dois indivíduos foram igualmente detidos pelos crimes de condução de veículo sem habilitação legal para o efeito e o outro por coautoria.

A PSP dá ainda conta da realização de uma operação de fiscalização rodoviária, tendo sido fiscalizados 50 veículos, incluindo a submissão dos seus condutores ao controlo da alcoolemia, sendo detetadas onze infrações de natureza contraordenacional.

O Comando Regional da PSP informou ainda que, no âmbito da atividade operacional regular desenvolvida pela Divisão Policial de Angra do Heroísmo, foi executado um mandado de detenção e condução, emanado pela autoridade judiciária, tendo sido detido um homem de 58 anos para assegurar a sua presença em tribunal, por crimes contra a integridade física.

De igual modo, realizou uma operação de fiscalização rodoviária, no concelho de Angra do Heroísmo, tendo sido fiscalizados 25 veículos, incluindo a submissão dos seus condutores ao controlo da alcoolemia, sendo detetadas 8 infrações de natureza contraordenacional.