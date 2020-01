PSP investiga vaga de furtos a máquinas de tabaco na ilha de São Miguel

No espaço de um mês foram assaltados três estabelecimentos comerciais, em três concelhos da ilha, onde foram furtadas três máquinas de tabaco. Os assaltos aconteceram durante a noite, com os estabelecimentos encerrados, tendo os assaltantes arrombado as portas para furtar as máquinas de tabaco. Os assaltantes acabaram por abandonar as máquinas, em zonas de pastagem isoladas, após retirarem o dinheiro e os maços de tabaco.







