PSP deteve homem com 394 doses de haxixe

De acordo com comunicado do Comando Regional dos Açores da PSP, após a conclusão das necessárias diligências policiais o detido foi presente perante a competente Autoridade Judiciária tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

Elementos da Esquadra de Investigação Criminal de Ponta Delgada, no decurso de diligências de investigação e em cumprimento de mandado de busca, deteve um homem de 24 anos, tendo sido apreendidas 394 doses individuais de haxixe; 640 euros em notas e outros artigos relacionado com a atividade ilícita.

