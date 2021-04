PSP deteve duas pessoas por violar recolhimento

As detenções foram realizadas no âmbito das diversas ações de fiscalização das medidas para travar a pandemia nos Açores, definidas pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 3-A/2021/A, de 15 de abril.



O Comando Regional da PSP informou que foram levantados 9 autos de notícia por incumprimento da obrigatoriedade de uso de máscara em espaços públicos, sendo que a informação foi remetida pela Direção Regional de Saúde, que pode aplicar uma multa com o valor mínimo de 200 euros.



Durante a fiscalização efetuada foi ainda determinado o encerramento de quatro estabelecimentos de restauração e venda de bebidas, por se encontrarem a laborar fora do horário autorizado.



Nos Açores, ao contrário do que vigora no continente, não existem contraordenações previstas para os proprietários dos estabelecimentos, caso contrário, seria aplicada uma multa no valor mínimo de dois mil euros.