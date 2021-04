PSP detetou nos Açores 47 infrações de natureza ambiental

premium

A mensagem da Associação Promotora das Comemorações do 25 de Abril em Ponta Delgada reforça este ano o lado histórico da Revolução, na explicação do que foi a ditadura em Portugal e com um claro apelo à “vigilância” e “atuação” dos cidadãos na defesa dos valores da liberdade, igualdade e fraternidade, para que o país dos “dias claros de Abril” não regresse “à noite escura da ditadura”.