PSP detém jovem de 17 anos por tráfico de estupefacientes

No âmbito do controlo de acessos e revistas a que são sujeitos os participantes no Monte Verde Festival, foi detido por tráfico de estupefacientes, um rapaz de 17 anos de idade, tendo sido apreendidas cerca de 34 doses de haxixe, refere comunicado do Comando Regional dos Açores da PSP.





A Brigada de Fiscalização de Armas e Explosivos , da ilha do Faial, no âmbito do Regime Jurídico das Armas e suas Munições, apreendeu duas armas de fogo da classe D, manifestos e 25 cartuchos, a um homem de 49 anos de idade, arguido num processo-crime por violência doméstica entre cônjuges.