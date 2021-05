PSP detém em São Miguel suspeitos de alegada rede de tráfico de droga

Em comunicado, o Comando Regional da PSP refere que a detenção dos dois homens, de 35 e 39 anos, decorreu no âmbito de "várias diligências de investigação realizadas pela Brigada de Investigação Criminal, da Esquadra da Lagoa".

A investigação permitiu "recolher indícios que apontavam para uma rede de tráfico de estupefacientes que operava na zona do Porto dos Carneiros, na cidade da Lagoa", na ilha de São Miguel, indica a PSP.

Os dois homens foram detidos em flagrante delito na zona do Porto dos Carneiros, na freguesia do Rosário, do concelho da Lagoa, “pela presumível autoria de um crime de tráfico de estupefacientes e ainda, por parte de um dos detidos, pelos crimes de posse de arma proibida e extorsão", lê-se na nota.

De acordo com a PSP, no decorrer da operação policial, os investigadores, "em colaboração com a equipa cinotécnica", levaram a cabo três buscas domiciliárias e uma não domiciliária, que culminaram com a detenção dos suspeitos e a "apreensão de 13 doses de heroína, cerca de 500 doses de uma substância psicoativa, vulgarmente designada por droga sintética, mais de 2.000,00 euros em numerário".

Ainda segundo a PSP, a operação policial permitiu também apreender utensílios relacionados com a atividade dos detidos e várias armas.

O Comando Regional da PSP refere que um dos arguidos está também indiciado de ter ameaçado, agredido e extorquido alguns consumidores para "garantir o pagamento de dívidas relacionadas com o negócio de tráfico de droga".

Os detidos, ambos com "antecedentes criminais", já foram presentes a tribunal, tendo a um deles sido aplicada a medida de coação de apresentações periódicas e proibição de frequentar locais conotados por tráfico de estupefacientes e ao outro "a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva".

Na operação foram também constituídos arguidos “outros dois indivíduos, de 44 e 49 anos, naturais e residentes no concelho de Lagoa, por estarem indiciados na prática de um crime de tráfico de estupefacientes e outro de roubo", acrescenta a PSP.