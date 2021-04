Apreensão de 11.800 doses de Liamba, em Santa Cruz das Flores

De acordo com comunicado, foram apreendidas cerca de 623 plantas de Cannabis Sativa-L de pequeno porte e 11.800 doses de Cannabis Sativa-L, vulgarmente designadas por Liamba; a quantia monetária de 7.500 euros; três balanças de precisão; quatro moinhos para a preparação do produto estupefaciente, bem como outros objetos relacionados com a atividade criminosa desenvolvida.





O detido foi presente ao Juízo de Santa Cruz das Flores, para submissão a 1º interrogatório e aplicação de medidas de coação.