PSD, CDS-PP e PPM nos Açores propõem reforço de promoção do aeroporto da Terceira

“Apesar de ter arrancado há pouco tempo a ligação de Boston para a Terceira, não obstante arrancar no próximo mês a ligação de Toronto para a Terceira, e de estar já anunciada para o verão uma ligação de Londres, com a British Airways, entendemos que isso é muito pouco face à capacidade instalada na Terceira”, afirmou Rui Espínola, citado em comunicado de imprensa.

O deputado, que é vice-presidente da bancada parlamentar do PSD na Assembleia Legislativa dos Açores, reuniu-se com a direção da Aerogare Civil das Lajes, na ilha Terceira, acompanhado pelo deputado do CDS-PP Pedro Pinto.

PSD, CDS-PP e PPM, que em novembro de 2020 formaram um governo de coligação na região, vão entregar no Parlamento açoriano um projeto de resolução que recomenda ao executivo açoriano “a promoção do aeroporto das Lajes enquanto porta de entrada de fluxos turísticos nos Açores, sejam nacionais ou internacionais”.

Os deputados da coligação propõem que o Governo Regional diligencie, “em estreita articulação com a Associação de Turismo dos Açores e com a Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo, campanhas de promoção turística que potenciem e incentivem a captação de ligações aéreas internacionais para a Ilha Terceira”.

Segundo Rui Espínola, a ilha Terceira “possui produtos turísticos de qualidade, até alguns únicos no mundo”, e, nos últimos anos, “fruto das previsões do crescimento do turismo verificados até 2019”, teve “um vasto conjunto de investimentos privados no setor”.

O deputado salientou que a ilha tem “uma capacidade instalada de mais de três mil camas”, que correspondem “à possibilidade de 105 mil dormidas mensais”, mas não está a ser devidamente potenciada.

“A nossa ocupação na hotelaria poucas vezes tem ultrapassado os 50% da capacidade instalada, registando-se, nos meses de 2021, a ocupação de apenas um terço dessa capacidade”, alertou.

O social-democrata defendeu que o crescimento do setor turístico “será determinante para o desenvolvimento económico e social do arquipélago e, neste caso, também da ilha Terceira”, alegando que se trata de “um elemento potenciador e gerador de emprego e de criação de riqueza.