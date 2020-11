Líderes do PSD/Açores, CDS-PP/A e PPM/A anunciaram, em conferência de imprensa, na sede do parlamento açoriano terem chegado a acordo para a formação do próximo governo regional, revela o jornal.





"10 anos de prisão para pai que abusou da filha", "17 mil açorianos já foram vacinados contra a gripe", "Coliseu cancela eventos e coloca trabalhadores em 'lay-off'” são outros destaques desta edição.