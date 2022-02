PSD/Açores questiona Governo Regional sobre transportes marítimos para Santa Maria

Segundo o comunicado enviado pelo partido, a parlamentar pergunta ao executivo, em requerimento enviado ao parlamento açoriano, “que solução, em termos de transporte marítimo de passageiros, pretende o Governo Regional dos Açores implementar para fazer face à supressão da anterior linha amarela”.

A social-democrata quer também saber se, “não estando previsto um navio para a operação de verão nos próximos anos”, o executivo “pretende aumentar a frequência das escalas diárias para a ilha de Santa Maria no que diz respeito ao transporte aéreo”.

De acordo com o concurso aprovado na quinta-feira, as ilhas do grupo oriental, São Miguel e Santa Maria, deixam de ter serviço público de transporte marítimo de passageiros e viaturas, porque a operação sazonal foi restrita às ilhas do grupo central (Faial, Pico, São Jorge, Terceira e Graciosa).

As ilhas do grupo ocidental, Flores e Corvo, continuam a ter ligação regular entre si, apenas para transporte de passageiros, mas a operação sazonal que ligava as Flores ao resto do arquipélago, e que permitia o transporte de viaturas, também será suprimida.

Elisa Sousa questionou ainda se, “considerando os constrangimentos conhecidos relativamente ao transporte marítimo de mercadorias na ilha de Santa Maria”, o Governo equaciona, “em conjunto com os parceiros privados, uma solução que permita um transporte de passageiros e de mercadorias numa operação anual regular”.