PSD/Açores questiona Governo Regional sobre interdição da praia de Porto Pim

Os deputados do PSD/Açores eleitos pela ilha do Faial questionaram o Governo Regional sobre a interdição da prática balnear na Praia de Porto Pim devido à anunciada presença de microrganismos que colocam em causa a saúde pública.

“Esta situação provocou grande alarme e preocupação entre os faialenses e especialmente nos utilizadores daquela praia. Os esclarecimentos prestados, até esta data, são manifestamente insuficientes para tranquilizar as pessoas”, afirmam Carlos Ferreira e Luís Garcia, deputados do PSD/Açores, citados em nota de imprensa.

Em requerimento enviado à Assembleia Legislativa dos Açores, os deputados sociais-democratas perguntaram ao Governo Regional “que microrganismos foram encontrados na areia da praia de Porto de Pim que podem colocar em causa a saúde pública e se já está identificada a causa da suposta contaminação”.

Os parlamentares do PSD/Açores pretendem também que o executivo explique quais as “consequências para os utilizadores da praia de Porto Pim que contataram diretamente e indiretamente com os microrganismos causadores da suposta contaminação”.

Carlos Ferreira e Luís Garcia questionaram ainda o executivo sobre que “medidas foram ou vão ser tomadas para resolver esta situação de contaminação”, além de “quais as consequências para a manutenção no presente e no futuro do galardão de Bandeira Azul ostentado pela Praia de Porto Pim”.

A prática balnear na Praia de Porto Pim foi interdita a 17 de julho pela delegada de saúde concelhia, devido à existência na areia de microrganismos que poderão pôr em causa a saúde pública.