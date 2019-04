PSD/Açores pede reforço das ligações aéreas para o Pico

O deputado do PSD/Açores Marco Costa pediu o reforço das ligações aéreas à ilha do Pico, dizendo que a procura é maior que a oferta e que os voos interilhas estão "totalmente sobrelotados".

Reunidos em jornadas parlamentares na ilha do Pico, os deputados do PSD/Açores denunciaram o que dizem ser queixas dos empresários em torno do "número de ligações" para a ilha do grupo central, nomeadamente no que diz respeito aos voos interilhas.

"Gostaríamos de deixar uma nota. Estamos numa fase de pleno funcionamento de muitas infraestruturas ligadas ao turismo e é preocupação dos empresários nesta altura a falta de acessibilidades para o Pico", prosseguiu Marco Costa, falando à margem de uma visita ao Centro de Formação Agrícola Matos Souto, na freguesia da Piedade, concelho das Lajes do Pico.

O PSD/Açores diz-se ainda preocupado com o "financiamento à formação dos empresários agrícolas e dos jovens agricultores", acusando o executivo regional de "falta de planeamento na execução de fundos comunitários", por exemplo.

Além disso, os sociais-democratas açorianos dizem ter recebido "muitos relatos e confirmações" do mau estado dos caminhos agrícolas na ilha.

Os deputados do PSD/Açores estão reunidos até quinta-feira na ilha do Pico, em jornadas parlamentares que antecedem a sessão plenária de abril do parlamento açoriano, que se realiza na próxima semana.