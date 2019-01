PSD/Açores pede campanha permanente de 'marketing' dedicada ao queijo de São Jorge

O presidente do PSD/Açores pediu, esta terça-feira, a implementação de uma campanha de 'marketing' "contínua", com apoios públicos, do queijo de São Jorge, alegando que a promoção de um “produto de excelência” não se pode limitar a iniciativas “pontuais”.

“O PSD propõe que haja uma campanha de 'marketing' e divulgação do queijo São Jorge de forma contínua e efetiva. Sempre que há uma campanha de 'marketing', como aconteceu há cerca de um ano, a saída do produto é praticamente imediata, segundos os dados que nos foram apresentados pela indústria", afirmou Alexandre Gaudêncio, citado em nota de imprensa dos sociais-democratas açorianos.

O líder do PSD do arquipélago reuniu-se hoje na ilha de São Jorge com a direção da União de Cooperativas Agrícolas de Lacticínios de São Jorge (Uniqueijo).

Gaudêncio valorizou uma campanha de há um ano, "com apoios públicos, que gerou resultados muito positivos", mas que "teve um efeito que se limitou àquele período e sem repercussões nos períodos seguintes".

Nesse sentido, prosseguiu, é necessário “continuar a aumentar a notoriedade” do queijo da ilha, “cabendo às entidades públicas apoiar campanhas de 'marketing' e ajudar a divulgar este produto de excelência no exterior”.

“Se nós estivéssemos no governo regional estaríamos a fazer uma campanha agressiva de divulgação do queijo São Jorge no exterior da Região, pois trata-se um produto que deixa grande retorno na economia da ilha", assegurou.

No final de uma visita de dois dias a São Jorge, o líder social-democrata alertou ainda para os problemas que afetam a população da ilha na área da Saúde, nomeadamente a “falta de consultas da especialidade”.

Alexandre Gaudêncio chamou ainda a atenção para o que diz ser o "número insuficiente de lugares na operação da SATA Air Açores nos meses de verão, o que prejudica os residentes e os turistas".