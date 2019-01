O presidente do PSD/Açores, Alexandre Gaudêncio, manifestou o seu pesar pelo falecimento do antigo deputado Rui Ramos.

Alexandre Gaudêncio expressou, em nome dos militantes social-democratas açorianos, o seu pesar à família de Rui Ramos e destacou a enorme dignidade com que desempenhou as funções de dirigente, deputado e autarca do partido, refere comunicado.