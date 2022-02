PSD/Açores diz que o Orçamento da região “é credível e equilibrado”

“É um Orçamento credível e equilibrado e conciliador. Credível porque a estimativa das receitas está calculada com rigor e isso dá credibilidade ao Orçamento. Em segundo lugar, é equilibrado porque há uma redução do endividamento e uma contenção absoluta nas despesas de funcionamento. Por último, é conciliador, porque inclui aquilo que foi a sensibilidade dos parceiros sociais e dos partidos que dão apoio parlamentar a este Governo”, frisou o deputado social-democrata, em declarações aos jornalistas, na cidade da Horta.

Para o deputado, a proposta de Plano de Investimentos do Governo de coligação (PSD/CDS-PP/PPM) para 2022 contempla também apoios especiais às empresas, no sentido de dinamizar a economia regional e alavancar a retoma e o crescimento económico pós-pandemia de Covid-19.

“Da parte do PSD, estamos muitos satisfeitos com estes dois documentos, e esperamos que venham a ser aprovados na Assembleia Regional, para bem de todos os açorianos”, destacou ainda António Vasco Viveiros, que não quis revelar, no entanto, se o seu partido irá apresentar propostas de alteração ao Plano e Orçamento.

Os social-democratas açorianos recuperarem o poder na região, nas legislativas regionais de 2020, depois de um interregno de 24 anos, depois de terem sido convidados a formar Governo, na sequência dos entendimentos pós-eleitorais que estabeleceram com o CDS e o PPM, que integram o Governo em coligação, e com o Chega e a Iniciativa Liberal, com quem têm acordos parlamentares.