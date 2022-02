PSD/Açores considera absurda proposta do PS para repor medidas restritivas

Citada em comunicado, a deputada do PSD/Açores Ana Quental recorda que “os dados oficiais mais recentes revelam que 65,68% dos açorianos estão vacinados com uma dose e 61,56% têm a vacinação completa” contra a Covid-19.

“Não faz qualquer sentido que sejam retomadas nos Açores medidas mais restritivas de combate à pandemia da Covid-19. A proposta do PS é absurda”, refere Ana Quental.

Para a parlamentar, as críticas à nova matriz de risco mostram que “este PS está completamente desajustado da realidade”, dado que “a conjuntura pandémica nos Açores se alterou para melhor com a vacinação”.

O deputado do PS/Açores Tiago Lopes criticou a nova matriz de risco implementada pelo Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM) para controlar a pandemia de Covid-19 e defendeu a vacinação nas crianças com idade superior aos 12 anos.

Em conferência de imprensa, realizada na delegação da Assembleia Regional em Ponta Delgada, Tiago Lopes considerou que a nova matriz assenta em critérios “profundamente questionáveis”.

Para a social-democrata Ana Quental, “numa altura em que o processo de vacinação prossegue em velocidade de cruzeiro, repor as anteriores medidas restritivas não faz qualquer sentido”.

“Além disso, a vacinação está a ser incrementada com a modalidade ‘Casa Aberta’ nos centros de vacinação de Ponta Delgada, Ribeira Grande, Angra do Heroísmo e Praia da Vitória”, afirma.

Ana Quental lamenta o “constante ziguezague” das posições públicas de dirigentes e deputados socialistas acerca da pandemia, alegando que o PS “nunca resiste a tentar fazer um aproveitamento político”.

“Em janeiro, quando a situação era muito mais preocupante, o PS queria menos restrições. Agora, que a conjuntura melhorou consideravelmente com a vacinação, o PS quer mais restrições”, frisa.

A deputada do PSD/Açores acrescenta que as atuais prioridades no combate à pandemia passam por “vacinar 70% da população”, bem como pela “contratação de mais profissionais de saúde”, estando o Governo Regional “fortemente empenhado para alcançar essas metas”.

A nova matriz de risco dos Açores, em vigor desde as 00:00 de hoje, estabelece três critérios para a definição da situação epidemiológica: a taxa de incidência semanal de novos casos, a variação semanal dos internamentos e o número de óbitos por semana.

Nos Açores, 61,6% da população (145.691 pessoas) tem a vacinação completa contra a covid-19, de acordo com a informação divulgada pela Autoridade de Saúde Regional que reuniu dados até ao dia de hoje.

Na mesma nota de imprensa era indicado que 155.446 pessoas (65,7%) receberam, até dia 9 de agosto, uma dose da vacina.

De acordo com o mesmo comunicado, São Miguel tem 60% da população com a vacinação completa e 61% com a primeira dose.

Na Terceira, 66% da população tem uma dose da vacina e 55% está com a vacinação completa.