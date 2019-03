"PSD/A quer círculo eleitoral dos Açores" é a manchete do Açoriano Oriental

A manchete do Açoriano Oriental noticia que o PSD Açores anunciou boicote à campanha partidária para as europeias e está a trabalhar em proposta que visa assegurar a presença de deputados açorianos no Parlamento Europeu.

"Sportiva teve o triplo dos jogos na televisão do que o Lusitânia" é o título da manchete fotográfica. "PS deve prosseguir caminho da renovação", "Adeptos do Boavista pedem desculpa em tribunal", "Detido suspeito de pornografia infantil na Povoação", "Governo cria novo programa para combater desemprego jovem" e "Vejam o rali em segurança e não deixem lixo atrás" (Jornal do Rallye) são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.