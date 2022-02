PS quer saber se Governo dos Açores vai apoiar Sociedade de Estudo das Aves

Numa nota de imprensa enviada às redações, o PS informa que foi entregue na quarta-feira um requerimento no parlamento açoriano onde o grupo parlamentar socialista salienta que "esta verba, aprovada pelo anterior executivo, corresponde às necessidades de vários projetos e despesas gerais para a manutenção da estrutura da SPEA" no Corvo, a mais pequena ilha dos Açores.

O requerimento é assinado pelo deputado socialista Lubélio Mendonça, assinalando o PS que a SPEA “é uma das maiores e mais prestigiadas organizações não governamentais de ambientais de Portugal”.

O grupo parlamentar do PS menciona ainda que a SPEA “desenvolve um trabalho meritório na Região, marcando presença com estruturas em São Miguel e no Corvo”.

Citado na nota, o deputado socialista Lubélio Mendonça lembra que os sucessivos governos regionais (do PS) “reconheceram sempre a importância do trabalho desenvolvido pela SPEA no âmbito de projetos na área da conservação de aves marinhas”, acrescentando que este trabalho “tem trazido enormes mais-valias para a ilha”.

O anterior Governo Regional, liderado pelo PS, “desenvolveu uma estreita colaboração com a SPEA”, uma vez que esta “monitoriza dados com grande relevância para as atividades ligadas a conservação e literacia oceânica”, recorda ainda o deputado.

Para Lubélio Mendonça, o Governo Regional (de coligação PSD/CDS-PP/PPM) tem de se definir”.

O apoio à SPEA é "importante para o ambiente, para a Região e para a ilha do Corvo", sublinha, ainda.

"O que achamos lamentável é que se chegue ao ponto dos próprios técnicos da SPEA já terem tentado, de várias formas, contactar com os responsáveis na matéria para obter informações sobre este apoio e não terem obtido até ao momento qualquer tipo de resposta”, apontou o deputado do PS.