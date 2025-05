PS iniciou ronda de reuniões com entidades ligadas ao mar

A iniciativa do PS surgiu “após o PSD ter chumbado, pela segunda vez, as audições destas entidades na Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CAPADS), que está a analisar a proposta do Governo Regional dos Açores para impor a ampliação de Áreas Marinhas Protegidas (AMP’s) dos Açores para 30%”.



O deputado Mário Tomé, citado numa nota de imprensa, afirma que “este é um diploma que envolve matérias de contra-ordenação, as próprias zonas que foram propostas pelo Governo Regional na sua primeira versão são vastas e foram alteradas, pelo que seria de todo conveniente ouvir novamente estas entidades, no âmbito da discussão deste diploma”.



“O PSD chumbou estas audições sob o argumento de que o assunto ‘já está a ser tratado’. Mas a verdade é que, ouvidas algumas destas entidades, percebemos que teria sido importante que estas tivessem tido a oportunidade de se pronunciarem sobre a atual proposta, que será debatida brevemente no parlamento dos Açores. E o PS não prescinde deste efetivo diálogo”, finalizou.