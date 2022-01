PS/Flores recandidata atuais presidentes de câmara

De acordo com comunicado, pelo concelho de Santa Cruz das Flores, o PS recandidata o atual autarca, José Carlos Mendes, numa candidatura "empenhada em trabalhar para o desenvolvimento do município e de todos os santa-cruzenses, e que tem como compromisso base as pessoas do concelho", refere comunicado.



José Carlos Mendes, que apresenta um projeto capaz de promover o "desenvolvimento do concelho, pretende trabalhar em proximidade e diálogo com todos os munícipes de forma a responder às suas reais necessidades".



Pelo concelho das Lajes das Flores, o PS recandidata Luís Maciel, numa candidatura que pretende dar continuidade ao trabalho realizado no município ao longo dos últimos anos, em prol do desenvolvimento e progresso do concelho.



Luís Maciel destaca a proximidade ao munícipe, "uma administração transparente e próxima dos cidadãos e a implementação de medidas que possibilitem tornar o concelho das Lajes das Flores mais atrativo, mais coeso e mais justo, como sendo os valores essenciais da candidatura".