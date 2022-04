PS/Faial critica Governo dos Açores por não ter feito visita estatutária àquela ilha

João Bettencourt, secretário coordenador do PS do Faial, citado em nota de imprensa, refere que “a prática implementada pelos governos do Partido Socialista constituía uma verdadeira política de proximidade para com a população, sendo por muitos reconhecida, ao invés da falta de resposta a que este executivo parece estar a condenar a ilha do Faial”.

O dirigente do maior partido da oposição considera que existem “investimentos fundamentais para o progresso e desenvolvimento da ilha há demasiado tempo, no silêncio absoluto deste governo de coligação”, exemplificando com a segunda fase da variante à cidade da Horta, projeto “apresentado em agosto, mas que sobre o qual pouco ou nada se soube mais”.

O PS aponta que o traçado da variante “já se encontrava definido e pronto a avançar”, com investimento assegurado no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), mas não foi “inscrita a verba necessária para o arranque da obra no Plano de 2021, adiando-a sob a alegação de que seria equacionado um novo traçado”.

João Bettencourt referiu, por outro lado, “ser proveitoso que durante a realização de uma visita estatutária à ilha, este Governo pudesse igualmente responder sobre os avanços de um conjunto de investimentos estruturantes para a ilha”.

O responsável apontou como exemplos a obra do Porto da Horta, a reabilitação dos apartamentos da ex-estação Radionaval da Horta e a frente-mar da cidade da Horta.

“Estes são investimentos estruturantes para o Faial e sobre os quais permanecem dúvidas, e nem sabemos em que ponto se encontram. Gostaríamos que, durante a deslocação do executivo ao Faial, os membros deste governo pudessem ter esclarecido os faialenses quanto a estas matérias”, disse o secretário coordenador do PS do Faial.