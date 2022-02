PS defende obras no porto da Horta, PSD diz que falta informação

“Não fará nenhum sentido pararmos no tempo e voltarmos à estaca zero, para recomeçar um processo que já é longo e que se quis ir aperfeiçoando, que se quis ir melhorando, e que agora está validado [pelo LNEC]”, justificou Vítor Pimentel, do Secretariado do PS do Faial, em conferência de imprensa, na Horta.

Ouvido pela Lusa, Carlos Ferreira, deputado do PSD à Assembleia Legislativa dos Açores, observou que a pergunta “principal” que deveria ter sido feita ao LNEC “infelizmente” não consta do estudo.

“A questão mais importante aqui é esta: quais são os efeitos da forma como foi construído o molhe norte do porto, na bacia sul?” questionou o parlamentar social-democrata.

A Agência Lusa procurou obter uma reação da Portos dos Açores, sobre o estudo, mas o presidente do Conselho de Administração, Rui Terra, disse que o assunto está ainda a ser analisado pela tutela.

Para os socialistas locais, o estudo do LNEC dá razão ao anterior Governo Regional do PS, que sempre disse que o projeto da 2ª fase da reestruturação do porto da Horta, orçado em cerca de 18 milhões de euros, não iria provocar agitação marítima no interior do porto comercial.

“Este estudo vem corroborar, mais uma vez, a informação técnica de que não há aumento de agitação marítima no porto da Horta, provocado pelas intervenções efetuadas e a efetuar”, indicaram os socialistas locais.

Para Carlos Ferreira, do PSD, a ausência de um pedido de esclarecimento aos técnicos do LNEC sobre o eventual aumento da agitação marítima provocada pelo molhe norte do porto da Horta, na bacia sul, revela que este estudo foi um fato feito à medida do anterior governo socialista.

“Digo que foi um fato feito à medida, por que não foram colocadas algumas questões centrais no estudo. Acaba por se perder aqui uma grande oportunidade para se esclarecer todas as dúvidas”, afirmou.

O Secretariado do Faial do PS entende que as acusações do deputado do PSD, além de “graves e vergonhosas”, revelam uma “irresponsabilidade inaceitável”, numa tentativa de “salvar a própria face”.

“Para o PS/Faial não é admissível, nem compreensível, que se teça tais comentários à análise do LNEC, porque nenhum técnico decidiria avançar com uma obra, que poderia vir a correr mal e depois ser-lhe imputadas responsabilidades”, lembrou Vítor Pimentel.

O projeto de reordenamento do porto da Horta, apresentado pelo anterior executivo socialista, contemplava a construção de um novo cais acostável, no interior da bacia sul, destinado às embarcações de recreio náutico, bem como a criação de uma nova zona para mega-iates e ainda a construção de cais para barcos de pesca.

A solução proposta na anterior legislatura gerou grande contestação por parte das forças vivas locais, uma vez que o novo cais acostável teria enrocamento exterior, em vez de ser atracável pelos dois lados, originando mesmo uma petição, que foi entregue e discutida na Assembleia Legislativa dos Açores, subscrita por cerca de 1.700 assinaturas.