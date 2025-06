PS acusa governo de ter abandonado o Solar da Glória

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista (PS) acusa o Governo Regional de ter deixado ao abandono o Solar da Glória, imóvel recuperado para funcionar como Centro de Reabilitação Juvenil dos Açores (CRJA), o que viria a acontecer por menos de um ano, e questiona o executivo sobre o estado em que se encontra e a sua utilização.

Os deputados do PS lembram, num requerimento, que em 2019 o Governo Regional adjudicou o contrato de concessão e gestão do Centro de Reabilitação Juvenil dos Açores, também designado por Solar da Glória, ao Instituto São João de Deus – Casa de Saúde de São Miguel, funcionando então o imóvel como “uma estrutura de desabituação e reabilitação em regime de internamento, vocacionada para jovens”, “com capacidade para 30 utentes, dos quais 20 em regime de comunidade terapêutica e 10 em regime de desabituação”.

Os socialistas recordam ainda que, apesar da concessão válida por três anos, “o Centro de Reabilitação Juvenil dos Açores foi encerrado no dia 1 de abril de 2020 para funcionar como estrutura de apoio para alojamento de utentes em isolamento profilático ou diagnosticados com Covid-19 e que, desde então, permanece encerrado”.

Segundo o PS, foi a própria Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública que esclareceu, numa resposta a um requerimento anterior, que o Centro de Reabilitação esteve em funcionamento de novembro de 2019 a 1 de abril de 2020 e que, enquanto unidade de internamento, estava em fase de reavaliação, sendo que, já em 2023 foi noticiado que o imóvel seria transformado numa unidade de cuidados continuados.

Os deputados querem por isso confirmar se o Solar da Glória se mantém-se encerrado e, se sim, porquê, bem como se ocorreu algum assalto entre 2021 e 2025, questionando o executivo sobre qual o estado das instalações, e se foi realizada alguma intervenção de recuperação ou de manutenção nos últimos quatro anos.

Pedem ainda informação sobre qual a entidade atualmente responsável pela gestão do espaço, e se este possui material e equipamentos que possam ser aproveitados, bem como se está a ser utilizado para alguma atividade social, cultural ou de saúde.

Note-se que o Açoriano Oriental noticiou em novembro do ano passado que o Governo Regional aprovou a cedência do Solar da Glória, no Livramento, ao Lar Luís Soares de Sousa, pelo período de 20 anos, a título gratuito, para funcionamento de uma estrutura residencial para pessoas idosas.

Curta vida

