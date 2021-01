PS/Açores valoriza "grande oportunidade de afirmação" da região

Numa declaração política no plenário do parlamento açoriano, que decorre em formato 'online', o deputado do PS Berto Messias reconheceu que o futuro da região na Europa "não começa nem acaba com a presidência portuguesa" do Conselho.

Contudo, acrescentou, "é inegável que este momento se reveste de grande importância institucional e política, devendo ser aproveitado como uma grande oportunidade de afirmação, de envolvimento e de reforço" dos Açores.

O parlamentar procurou ainda esclarecer junto do executivo açoriano "qual o envolvimento que neste momento o Governo Regional tem" com a presidência portuguesa.

"Nos últimos meses de 2020 foram definidos e articulados um conjunto de iniciativas e de momentos de envolvência institucional e política sobre os quais nos parece fundamental saber o atual ponto de situação", declarou, aludindo a trabalho que havia sido desenvolvido pelo anterior executivo açoriano, do PS, que após as eleições regionais de outubro saiu do poder.

E concretizou: "Temos, assim, no contexto europeu, grandes desafios pela frente. A nossa capacidade de afirmação enquanto região da Europa, nos próximos seis meses, poderá ser determinante para os próximos anos. Temos de mostrar que estamos preparados, com uma agenda política bem definida, continuando o caminho de credibilização externa construído ao longo dos anos, preservando o que conseguimos, mas projectando correctamente o futuro".

Na resposta, o secretário regional do Governo dos Açores com a tutela das relações externas, Pedro Faria e Castro, defendeu que a presidência portuguesa do Conselho deve representar um momento para "reforçar a visibilidade dos Açores no seio" da União.

No que refere aos eventos previstos para o arquipélago, estes estão dependentes da evolução da pandemia, mas deverá acontecer, por exemplo, uma conferência sobre oceanos em junho e haverá a deslocação aos Açores de "vários grupos de trabalho do Conselho".

Joaquim Machado, deputado do PSD, interveio também no debate para defender a necessidade de os Açores convergirem com a UE em indicadores como a saúde, esperança média de vida, níveis de instrução e sucesso escolar, entre outros, posição secundada pelo deputado do CDS Pedro Pinto, que declarou: "Importa é haver uma convergência a nível económico e social dos Açores com a média europeia".

Pela Iniciativa Liberal, o deputado único, Nuno Barata, pediu que o próximo quadro comunitário fosse bem aproveitado pelos Açores, o que, advoga, "nem sempre aconteceu".