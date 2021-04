PS/Açores critica “desconhecimento absoluto” de membros do Governo Regional

“Há um desconhecimento de alguns membros desse Governo [Regional], há um desconhecimento absoluto das suas pastas. Isso passado quatro meses [de governação] já não é possível de ser admissível”, declarou.

O socialista falava aos jornalistas na Assembleia Regional, na cidade da Horta, concluídas as audições dos membros do executivo açoriano, liderado pelo social-democrata José Manuel Bolieiro, no âmbito do Plano e Orçamento da região para 2021.

Segundo Miguel Costa, o “desconhecimento” dos governantes é motivo de “grande preocupação”, considerando o “período desafiante” provocado pela pandemia da Covid-19.

“Sinalizo ainda mais uma preocupação que tem a ver com a impreparação e desconhecimento de muitos membros do Governo [Regional], o que revela uma falta de força e falta de ambição para fazer frente aos grandes desafios que os açorianos e os Açores têm pela frente”, afirmou.

O deputado considerou a proposta de Orçamento da região para este ano como um “documento vago” e “pouco ambicioso”.

“É um documento vago, pouco ambicioso, pouco transparente e que não traz nada de novo. Pelo contrário, até traz muitas contradições”, assinalou.

Miguel Costa realçou ainda que o objetivo do PS é apresentar “medidas concretas que vão ao encontro dos açorianos”, quando questionado se o partido irá apresentar propostas de alteração.

“Com certeza que o PS, como partido mais votado nos Açores, fará o seu papel como tem feito até aqui: apresentando soluções, apresentando medidas concretas que vão ao encontro das necessidades dos açorianos”, destacou.

Durante esta semana decorreram, na cidade da Horta, no Faial, as audições aos membros do Governo Regional, de coligação PSD/CDS-PP/PPM (com o apoio parlamentar do Chega e Iniciativa Liberal), a propósito do Plano e Orçamento da região para 2021.