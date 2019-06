PS/Açores considera “natural” que Carlos César lidere lista à AR

Os socialistas açorianos consideram que Carlos César é a escolha “natural” para voltar a liderar a lista do PS pelo círculo dos Açores à Assembleia da República (AR) nas eleições legislativas nacionais que se realizam a 6 de outubro.

A Comissão Política Regional vai reunir no início de julho para decidir sobre este assunto, mas fonte do partido contactada pelo Açoriano Oriental diz ser expectável que a lista a elaborar - a não ser que haja impedimentos de ordem pessoal - mantenha os nomes que atualmente defendem os Açores pelo PS na AR: Carlos César, Lara Martinho - respetivamente, presidente e vice presidentes da bancada do PS - e João Castro (ex-presidente da Câmara Municipal da Horta).







