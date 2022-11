PS/A questiona Governo sobre centro de noite em São Jorge

Num requerimento entregue na Assembleia Legislativa Regional dos Açores, a deputada, eleita por São Jorge, questiona a razão pela qual o executivo açoriano decidiu “abandonar o compromisso assumido para com os habitantes de Santo Antão e do Topo de incluir na requalificação do Centro Intergeracional do Centro Social e Paroquial de Santo Antão o centro de noite”.

Citada numa nota de imprensa, Isabel Teixeira recorda que, em agosto de 2020, o então presidente do Governo Regional, o socialista Vasco Cordeiro, apresentou um projeto para o Centro Social e Paroquial de Santo Antão que “incluía a criação de um centro de dia com 20 vagas, um centro de noite com cerca de 15 vagas, bem como novas instalações para a creche, para o centro de atividades de tempos livres e para o serviço de apoio ao domicílio”.

No requerimento, a parlamentar interroga também se o atual Governo de coligação PSD/CDS-PP/PPM, apoiado pelo Chega e pela IL, não vai “igualmente corresponder à necessidade de reforço da resposta em Estrutura Residencial para Idosos, sentida pela Santa Casa da Misericórdia da Calheta, ampliando a infraestrutura existente”.

Isabel Teixeira lembra que “também que os partidos que compõem o atual Governo, na altura, defendiam em campanha eleitoral, a concretização deste centro de dia e lar de idosos”.

Contudo, acrescenta, “a verdade é que hoje não incluem no projeto de requalificação do Centro Intergeracional do Centro Social e Paroquial de Santo Antão, a criação do centro de noite”.

Isabel Teixeira defende ainda uma “política de coesão, para garantir condições na criação de progresso e do bem-estar de todos os açorianos, independentemente do lugar onde vivem”.