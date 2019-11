Proteção Civil dos Açores regista cinco ocorrências

Foram registadas cinco ocorrências de pequenas dimensões em várias ilhas do arquipélago, devido à passagem da tempestade tropical ‘Sebastian’ pela Região, adianta comunicado do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores.

A maior parte destas ocorrências estão relacionadas com a queda de árvores, tendo sido registadas nas ilhas das Flores, Pico, Graciosa e São Miguel.





Na ilha Terceira, o vento também danificou uma pequena estrutura de madeira em Angra do Heroísmo.





Acrescenta a nota que todos as situações foram prontamente resolvidas, com a colaboração dos Bombeiros, Direção Regional das Obras Públicas e Comunicações, e Serviços Municipais de Proteção Civil, sob a coordenação do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA).