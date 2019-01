Proteção Civil alerta para previsão de chuva em São Miguel e Santa Maria

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou esta quinta-feira, as ilhas de São Miguel e Santa Maria, sob aviso laranja devido à previsão de chuva, por vezes, forte.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) informa que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou esta quinta-feira, as ilhas de São Miguel e Santa Maria, sob aviso laranja devido à previsão de chuva, por vezes, forte.





De acordo com comunicado do IPMA, o aviso laranja vigora até às 15 horas de hoje; passando para amarelo até às 18 horas desta quinta-feira, devido à previsão de chuva, por vezes, forte.