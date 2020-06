Propostas para realização da Volta a Portugal foram "bem acolhidas" pela DGS

“A reunião de hoje foi uma reunião de trabalho, na qual o plano gizado pela Federação Portuguesa de Ciclismo foi apresentado à Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, e ao secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo. As propostas preconizadas pela Federação foram bem acolhidas, mas um parecer oficial da DGS será emitido posteriormente”, revelou à Lusa fonte federativa.

A mesma fonte esclareceu que esse parecer da DGS irá “ajudar o Governo a decidir acerca da realização ou não da Volta a Portugal”.

O plano foi apresentado pelo diretor clínico da FPC, Filipe Lima Quintas, que acompanhou na reunião o presidente do organismo, Delmino Pereira, e dois elementos da Podium, Vasco Empis e Joaquim Gomes, diretor da maior prova velocipédica nacional.

A Volta a Portugal, cuja 82.ª edição está agendada entre 29 de julho e 09 de agosto, não foi afetada pela suspensão do calendário decretada pela União Ciclista Internacional devido à pandemia daCovid-19, que se estende até 01 de julho para todas as provas e até 01 de agosto para as da categoria WorldTour.