O grupo Sertling, uma empresa do Canadá ligado à hotelaria, apresentou uma proposta de 6,4 milhões de euros para adquirir a Casa de Belém, em Ponta Delgada, para transformar o edifício numa unidade turística.

Empresa do Canadá apresentou proposta para adquirir em tribunal a Casa de Belém com o objetivo de transformar o espaço num novo alojamento turístico em Ponta Delgada

