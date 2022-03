Projeto ‘Entre Pedras’ coloca no mercado novos vinhos do Pico

Filho de pais picarotos, André Ribeiro nasceu no Canadá, mas cedo retornou à ilha do Pico, onde sempre viveu rodeado de vinhas. Quando começou a trabalhar na Azores Wine Company, decidiu experimentar, juntamente com o pai, a sua própria produção de vinho branco, nascendo o Entre Pedras 2019, num total de 600 garrafas.