Projeto da Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel é um dos vencedores da Missão Continente

Este programa seleciona 10 projetos nacionais que se centram na prevenção da obesidade infantil e pelos quais é distribuído 167 mil euros, angariado através da venda de presentes solidários dos Angry Birds durante o último Natal, indica nota.

Este projeto, que irá receber 20 mil euros, pretende atuar em dois eixos: as lancheiras e os bares escolares, em todas as escolas públicas de São Miguel, através da avaliação, monitorização e melhoria da composição das lancheiras, da oferta alimentar nas escolas e de atividades de educação alimentar para sensibilizar a comunidade escolar.

Refira-se que a Missão Continente recebeu 164 candidaturas de entidades nacionais sem fins lucrativos, privadas ou públicas com projetos no âmbito da prevenção da Obesidade Infantil que foram sujeitas a uma votação online e avaliadas por um júri especializado, em função da pertinência e do impacto de cada projeto junto dos mais jovens.

De acordo com a nota, o júri, composto pelo Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, a Direção-Geral da Saúde, a Direção-Geral da Educação, a Associação Portuguesa de Nutrição e a Federação Portuguesa de Futebol, selecionou 10 projetos referentes a cinco escolas, uma associação de pais, duas entidades de saúde e duas entidades do setor social.

Recorde-se que na edição de 2017, a Missão Continente entregou um donativo de a rondar os 18 mil euros a outro projeto da ilha de São Miguel, nomeadamente o projeto “Haja Saúde” da Associação Crescer em Confiança, da vila de Rabo de Peixe, concelho da Ribeira Grande que pretendia capacitar e sensibilizar a comunidade para uma alimentação saudável.

Após a distribuição dos donativos a cada projeto vencedor é realizado um plano de acompanhamento que ajuda a implementar os projetos selecionados através de workshops de capacitação, visitas, acompanhamento contínuo e apoio técnico.