"Proibido circular entre concelhos durante a Páscoa" é a manchete do Açoriano Oriental

As medidas restritivas de contenção da propagação da Covid-19, que impedem a circulação entre concelhos e impõem o recolher obrigatório entre as 15 horas e as 5h00 do dia seguinte, em toda a ilha de São Miguel durante o fim de semana da Páscoa, estão em destaque no Açoriano Oriental de quinta-feira, 1 de abril de 2021.