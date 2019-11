Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas reforçado com meio milhão de euros

As mais lidas

João Paulo Rebelo informou que as candidaturas abrem a 15 de janeiro.

"O PRID já foi responsável por investimentos, entre investimento do IPDJ e o que é alavancado por câmaras municipais e pelos próprios clubes, no valor de mais de 14 milhões de euros, que foram investidos em mais de 300 infraestruturas desportivas", realçou o governante.

De acordo com o secretário de Estado, o programa permitiu o investimento, até ao momento, em mais de 300 infraestruturas.

Segundo João Paulo Rebelo, o programa criado em 2017 pela Secretaria de Estado e pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) "já tinha duplicado o seu valor" este ano e passa em 2020 a ter uma dotação de 2,5 milhões de euros.

O anúncio foi feito na noite de sábado, à margem da gala anual da Federação de Desportos de Inverno de Portugal, realizada nas Penhas da Saúde, Covilhã, numa cerimónia na qual o governante foi distinguido como Personalidade do Ano.

O Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas (PRID) vai ser reforçado em 2020 com mais meio milhão de euros, adiantou o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo.

