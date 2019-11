Professores açorianos apresentam queixa à Comissão Europeia

Como explica o sindicato, em comunicado, a Comissão Europeia (CE) instou Portugal a rever as condições de emprego dos professores que trabalham nas escolas públicas com contrato a termo. Mas a Região Autónoma dos Açores nada regulamentou “para impor um limite temporal aos contratos sucessivos de trabalho a que os educadores de infância e os professores dos ensinos básico e secundário desta Região são sujeitos”, nem criou “medidas alternativas para combater a precariedade laboral, o que per si constitui um abuso e uma desconsideração por estes profissionais que vivem situações de precariedade e instabilidade laboral e familiar inadmissíveis”, sublinha a direção do SDPA.











