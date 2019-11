"Produzidas menos 12 mil toneladas de leite UHT" é a manchete do Açoriano Oriental

A redução da produção de leite UHT nos Açores devido à quebra no consumo nacional e internacional, que a indústria compensa com o aumento da produção de queijo, está em destaque no Açoriano Oriental de domingo, 3 de novembro de 2019.

O destaque fotográfico do jornal vai para o jovem cozinheiro açoriano, Gonçalo Cota, que com apenas 21 anos está a trabalhar no Noma, um restaurante dinamarquês que já foi quatro vezes considerado o melhor do mundo.



Uma entrevista com a administradora da SDEA, Marisa Toste, sobre o recente Taste Azores, em Lisboa e os sindicatos que alertam para o risco de falta de técnicos de manutenção na SATA são outros destaques do jornal.