Produção comercial de cogumelos avança este ano em São Miguel

É uma produção de pequena escala e que tem as suas especificidades, mas a cada vez maior procura por cogumelos frescos tem levado a um crescente interesse por parte de alguns produtores micaelenses ligados à Associação Terra Verde, que vai realizar no próximo mês de fevereiro uma segunda ação de formação sobre a cultura deste fungo, muito utilizado na alimentação.



As ações de formação têm contado com a participação de cerca de 20 produtores, todos eles com experiências de auto-consumo até agora. Contudo, existe um pequeno grupo de cerca de uma dezena de produtores que deverá avançar já este ano para a produção de cogumelos com fins comerciais em São Miguel.







